شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة مركز "عِلمي" وجامعة الأميرة نورة يطلقان برامج متخصصة في دراسات المتاحف بالتزامن مع مهرجان الورد الطائفي..910 مزارع تنتج 55 مليون وردة سنويًا بالطائف

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد بمنطقة المدينة المنورة اليوم الخميس، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية.وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 8 مساءً.