شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد بمنطقة المدينة المنورة اليوم الخميس، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 8 مساءً.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 8 مساءً.
أخبار متعلقة
مركز "عِلمي" وجامعة الأميرة نورة يطلقان برامج متخصصة في دراسات المتاحف
بالتزامن مع مهرجان الورد الطائفي..910 مزارع تنتج 55 مليون وردة سنويًا بالطائف