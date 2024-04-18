شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الحدود الشمالية بطريف تنفذ 2203 جولة رقابية بالربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلةً ببلدية محافظة طريف خلال الربع الأول من العام 2024م، 2203 جولة رقابية تفتيشية على الأسواق والمطاعم والبوفيهات والمحال التجارية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية داخل المنشآت.

وأسفرت الجولات الرقابية عن تسجيل 206 مخالفات، وتحرير 365 إنذاراً.

وأكدت بلدية محافظة طريف استمرار الجولات الرقابية على المحال التجارية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والنظامية، وتقديم أفضل الخدمات البلديه للأهالي، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق "بلدي" أو عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 940.