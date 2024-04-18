شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. مصادرة 2.4 طنا من الخضروات في حملة رقابية بالعزيزية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة محافظة جدة حملة ميدانية لرصد وتعقب "البيع العشوائي".

وأسفرت الحملة عن مصادرة 2.4 طن من الخضروات والفواكه بنطاق بلدية العزيزية الفرعية.

الحملات الميدانية في جدة

يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لتحسين المشهد الحضري ومكافحة الظواهر السلبية وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.

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وأوضحت رئيسة بلدية العزيزية الفرعية أ. هبة حسين البلوي، أن الفرق الميدانية باشرت أعمال متابعة المخالفات ضمن الحملات التي تنفذها البلدية في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء.

وأشارت إلى أنها أسفرت عن مصادرة 2.4 طن من الخضروات والفواكه لبسطات وعربات عشوائية، في إطار جهود البلدية للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للبيع.

استمرار متابعة كافة المخالفات

ولفتت "البلوي" إلى استمرار أعمال متابعة كافة المخالفات بالنطاق ضمن جهود رفع مستوى الامتثال، وجودة الخدمات.

كما ثمنت مساهمة السكان وتعاونهم، في تحسين الخدمات، من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.