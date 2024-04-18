شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم جدة يستكمل إجراءات ترشيح "الوظائف التعليمية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت، اليوم الخميس، أعمال لجان المقابلات الشخصية ومطابقة المستندات والفحص الطبي للمرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية بنظام التعاقد المكاني بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، التي عُقدت على مدى يومين بمقر مركز التدريب الأول للمرشحات ومقر مبنى السارية للمرشحين.المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي وقفت، صباح اليوم، على سير أعمال اللجان بمركز التدريب الأول، حيث تابعت إجراءات المقابلات الشخصية وتلقت شرح من المشرفة على اللجان عن آلية العمل، كما التقت خلال الزيارة بالمرشحات مقدمةً لهن عبارات الدعم والتحفيز والتوفيق في أداء رسالتهن التعليمية بكل كفاءة واقتدار.فيما أوضح مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم جدة، محمد بن سعد الغامدي، أن عدد المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية بنظام التعاقد المكاني بلغ 123 مرشحاً ومرشحة في 7 تخصصات مختلفة، تم اليوم الخميس الانتهاء من كافة مراحل وإجراءات الترشيح لهم، من خلال اللجان المختصة للمقابلات الشخصية مروراً بمرحلة مطابقة المستندات إلى جانب استكمال الفحص الطبي، مشيراً إلى أن توجيه المرشحين والمرشحات إلى مقار عملهم سيكون بعد استيفائهم لكافة الإجراءات النظامية وفق الخطط الموضوعة مسبقاً من قبل وزارة التعليم، داعيا للجميع بالتوفيق والسداد.