شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء معاناة مريضة من إنفجار كيس التجويف البطني بمستشفى خليص العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي تكاملي بمستشفى خليص العام عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنهاء معاناة مريضة كانت تعاني من آلام بالبطن واستفراغ مستمر جراء وجود التواء بالمبيض.

واوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن بعد الكشف عليها من قبل طبيب الطوارئ الدكتور سيف الإسلام، تم استدعاء الطبيب الاستشاري المناوب للنساء والولادة الدكتور عبدالله حسين بالموجات فوق الصوتيه تبين وجود تضخم في المبيض مع عدم سريان الدم للمبيض الشمالي وتم اتخاذ القرار عاجلاً من الفريق الطبي واجراء عمليه استكشافيه.

وأضاف، تم أجراء عملية التواء المبيض الذي يحتوي على كيس انفجر داخل التجويف البطني ووجد داخل التجويف البطني إمتلاء لدم تمت ازالته كذلك إزالة الكيس وتعديل الالتواء والسيطره على النزيف وتم تنويم المريضة تحت الملاحظة وهي بحالة جيدة .