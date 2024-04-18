شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات.. الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الرصد الآلي للمخالفات

الدمام - شريف احمد - يبدأ من الأحد المقبل، 21 إبريل الجاري، تطبيق نظام الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات في مختلف مناطق المملكة، فيما يتعلق بأنشطة نقل البضائع وتأجير الشاحنات وحافلات النقل الدولي.وتتضمن المخالفات التي سيتم رصدها على وجه الخصوص، تشغيل شاحنة أو حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وتشغيل شاحنة أو حافلة ببطاقة منتهية الصلاحية، وتشغيل حافلة تجاوزت العمر التشغيلي المحدد.كانت الهيئة العامة للنقل قد أطلقت ثلاث مراحل لنظام الرصد الآلي على الطرق، حيث تم تطبيق المرحلة الأولى على سيارات الأجرة في 13 مارس 2022.والمرحلة الثانية، تم تطبيقها على حافلات النقل المدرسي في 1 فبراير 2023، أما المرحلة الثالثة المخصصة للشاحنات والحافلات، فتم تحديد تاريخ التطبيق في 21 إبريل 2024.