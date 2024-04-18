شكرا لمتابعة خبر عن سجن وافد 5 سنوات وتغريمه 150 ألف ريال لتحرشه بامرأة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت النيابة العامة ، اليوم الخميس ، عن إنتهاء تحقيقاتها مع وافد بتهمة التحرش بامرأة ، حيث أصدرت أمراً بإيقاف المتهم وإحالته للمحكمة المختصة .

وطالبت النيابة العامة بإيقاع أقصى العقوبات النظامية ، وبناءً على ذلك صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نُسب إليه ، وسجنه مدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها ١٥٠،٠٠٠ ريال سعودي “مئة وخمسون ألف” .

كما أكدت النيابة العامة على حرصها وحزمها في حماية الآداب العامة من أي سلوكيات منافية لها ، وأن أي انتهاك لذلك يستوجب المساءلة الجزائية المشددة .