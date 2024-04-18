المحكمة تصدر حكمها على وافد متهم بالتحرش

أنهت نيابة الآداب العامة تحقيقاتها مع وافد متهم بالتحرش بامرأة. وأصدرت النيابة العامة أمرًا بإيقاف المتهم وإحالته للمحكمة المختصة، مطالبةً بإيقاع أقصى العقوبات النظامية بحقه. وقد صدر حكم بإدانة المتهم بما نُسِب إليه، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 150,000 ريال سعودي. وأكدت النيابة العامة على حرصها وحزمها في حماية الآداب العامة من أي سلوكيات منافية لها، مشددة على أن أي انتهاك لذلك سيستوجب المساءلة الجزائية المشددة.

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