شكرا لمتابعة خبر عن جامعة جازان تعلن العودة إلى نظام الفصلين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت جامعة جازان العودة إلى نظام الفصلين من العام الدراسي القادم بدلاً من 3 فصول.

وكان مجلس إدارة جامعة جازان قد اتخذ عدة قرارات منها تعيين من أعضاء هيئة التدريس أستاذ مساعد ومحاضر.

كما قرر المجلس الجامعة ابتعاث واستمرار وانتقال وتمديد بعثة 22 معيدا ومحاضرا للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه.

يذكر أن ذلك جاء خلال جلسته السادسة للعام الجامعي 1445هـ، التي عقدت برئاسة رئيس الجامعة المكلف محمد أبو راسين.