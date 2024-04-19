شكرا لقرائتكم خبر عن في أسبوع.. أكثر من 5,548 مليون مصل بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي: احتفاء واستقبال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بأئمة #المسجد_الحرام غير مستغرب، ويعكس مدى احترام وتوقير ولاة أمر البلاد المباركة لأئمة الحرمين الشريفين والعلماء#اليوم

للتفاصيل..https://t.co/v6BD00Jqh5 pic.twitter.com/Sj4HyrwVay — صحيفة اليوم (@alyaum) April 12, 2024

شؤون المسجد النبوي

الدمام - شريف احمد - استقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 5,548,288 مليون مصل وزائر؛ وسط خدمات متكاملة وفّرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم.وبيّنت الهيئة في تقرير إحصائي عن مجمل الخدمات التي قُدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي، أن 677,687 زائرًا تشرّفوا بالسلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه -رضوان الله عليهما، كما أدى, 259,944 زائرًا وكذلك 130,832 زائرة الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة للرجال والنساء. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، أن 9,172 من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة استفادوا من الخدمات المخصّصة لهم خلال الأسبوع الماضي، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات 106,477 زائرًا من جنسيات مختلفة.فيما استفاد 8,196 شخصًا من الخدمات المعرفية المتاحة بمكتبة المسجد النبوي، في حين استقبلت المعارض والمتاحف. 1,787 مستفيدًا، كما قُدم 213,187 إهداءً منوعًا للزائرين والزائرات، إضافة إلى 27,243 خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحّد وقنوات التواصل، ضمن الخدمات المتاحة للعناية بالمصلين في المسجد النبوي.وشملت الخدمات الميدانية، تقديم خدمات الإرشاد المكاني لـ 122,446 مستفيدًا، في حين قدمت خدمات التنقل بين ساحات وأبواب المسجد النبوي لـ 45,146 زائرًا، كما قدمت أكثر من 180,880 ألف عبوة ماء زمزم، إضافة إلى توزيع 52,808 وجبات إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.