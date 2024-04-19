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مدير عام الجوازات يتفقد سير العمل بمطار البحر الأحمر الدولي

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واس- الرياض 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام الجوازات يتفقد سير العمل بمطار البحر الأحمر الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم، صالات الجوازات بمطار البحر الأحمر الدولي.
وذلك للاطلاع على سير العمل ومتابعة أداء العاملين في إنهاء إجراءات المسافرين.

رفع جودة الخدمات

وحثّ الفريق اليحيى منسوبي جوازات مطار البحر الأحمر على أداء مهامهم المنوطة بهم بدقة وإتقان.
وقدم شكره لهم على جهودهم لرفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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