شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام الجوازات يتفقد سير العمل بمطار البحر الأحمر الدولي والان نبدء بالتفاصيل

رفع جودة الخدمات

الدمام - شريف احمد - تفقد معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم، صالات الجوازات بمطار البحر الأحمر الدولي.وذلك للاطلاع على سير العمل ومتابعة أداء العاملين في إنهاء إجراءات المسافرين.وحثّ الفريق اليحيى منسوبي جوازات مطار البحر الأحمر على أداء مهامهم المنوطة بهم بدقة وإتقان.وقدم شكره لهم على جهودهم لرفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.