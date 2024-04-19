شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 3 شهور.. "الطيران المدني" تُصدر غرامات بقيمة 5.3 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة باللجنة المعنية بالنظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني، تقريرها للربع الأول لعام 2024، الذي تضمن إصدار اللجنة 185 مخالفة، شملت فرض غرامات مالية تجاوزت 5.3 ملايين ريال على الكيانات والأفراد المخالفين لنظام الطيران المدني واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة عن الهيئة.

وأظهر التقرير إصدار 111 مخالفة بحق الناقلات الجوية، وذلك لعدم تقيدها بالتعليمات الصادرة عن الهيئة بشأن نظام تسجيل المسافرين المسبق والخانات الزمنية، بإجمالي غرامات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 ملايين ريال، و31 مخالفة لبعض الناقلات الجوية لمخالفتها اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، بإجمالي غرامات تجاوزت قيمتها 1.3 مليون ريال.

إضافة إلى إصدار 3 مخالفات بحق بعض الشركات المرخصة لعدم تقيدها بالتعليمات الصادرة عن الهيئة في ممارستها للنشاط المرخص بإجمالي غرامات بلغت قيمتها 45 ألف ريال، و(مخالفتين) بحق شركتي نقل جوي لعدم تقيدهما بتنفيذ أحكام التراخيص الصادرة عن الهيئة، بإجمالي غرامات بلغت قيمتها 40 ألف ريال.

38 مخالفة بحق الأفراد كما كشف التقرير عن إصدار اللجنة 38 مخالفة بحق الأفراد لمخالفة تجاوز المناطق المحظورة، والمخالفات التي تقع على متن الطائرات، والمخالفات المتعلقة باستخدام الطائرات من دون طيار دون ترخيص.

بالإضافة إلى مخالفة التحليق بطائرات خفيفة الوزن دون تصريح، بإجمالي غرامات بلغت قيمتها 252.700 ألف ريال. مبدأ الشفافية والوضوح وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تحقيق مبدأ الشفافية والوضوح وتأكيد التزامها المستمر بدورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران.

وتحسين تجربة المسافرين وتعزيز جودة خدمات النقل الجوي في المملكة.