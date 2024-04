شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث المستجدات الدولية مع نظيره في الجبل الأسود والان نبدء بالتفاصيل

#الرياض | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يستقبل معالي وزير خارجية الجبل الأسود السيد فيليب إيفانوفيتش. pic.twitter.com/5y4FEWpKeA — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 18, 2024

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، وزير خارجية الجبل الأسود فيليب إيفانوفيتش.وجرى خلال الاستقبال استعراض التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات. This is a Twitter Status | سمو وزير الخارجية الأمير This is a Twitter Status This is a Twitter Status يستقبل معالي وزير خارجية الجبل الأسود السيد فيليب إيفانوفيتش. This is a Twitter Status— وزارة الخارجية(@KSAMOFA)كما ناقش اللقاء المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.وحضر الاستقبال مدير إدارة جنوب شرق أوروبا ياسر الغنيم.