شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أمطار متباينة الشدة على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد من أمطار متباينة الشدة على أجزاء من مكة المكرمة اليوم الجمعة.

وتشهد أضم وميسان والعرضيات أمطارًا غزيرة، تبدأ الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 10 مساء.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

أمطار متوسطة ونبه المركز من أمطار متوسطة على الطائف من 11 صباحًا حتى 10 مساء، بينما تهطل على الخرمة والموية وتربة ورنية من 1 ظهرًا حتى الساعة 11 مساء.

ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.