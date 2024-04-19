شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.

في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك. البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-35 كم/ساعة، تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية باتجاه مضيق باب المندب بسرعة 30-50 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزئين الأوسط والجنوبي، يصل إلى اعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزئين الأوسط والجنوبي، يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب. الخليج العربي الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.