شكرا لقرائتكم خبر عن رائدة الفضاء ريانة برناوي تحصد جائزة "صاحبة الرؤية المستقبلية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرم "معهد الشرق الأوسط" رائدة الفضاء ريانة برناوي، بمنحها جائزة "صاحبة الرؤية المستقبلية"، التي تعد الأكبر من بين الجوائز التي يمنحها المعهد سنويًا، وذلك تقديرًا للجهود البارزة التي بذلتها في مجال الفضاء، وإسهاماتها الفعالة في هذا المجال، إلى جانب كونها أول رائدة سعودية وعربية مسلمة ترتاد الفضاء.

ويأتي تكريم ريانة برناوي متزامنًا مع تكريم المعهد لعدد من الشخصيات والمؤسسات الملهمة حول العالم، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الفضاء في المملكة، والتي يقف من خلفها الدعم والمتابعة المستمرين من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للفضاء.

الأمر الذي أسهم في تحقيق قطاع الفضاء السعودي عددًا من النقلات والتطورات المتسارعة، نتاجًا لاهتمام سموه -حفظه الله- والذي أثمر في تحويل "الهيئة السعودية للفضاء" إلى "وكالة الفضاء السعودية".

وذلك بغية تنظيم وتطوير صناعة الفضاء في المملكة، ورفع القدرات الوطنية واستخدام تقنيات الفضاء، بما يعزز دور المملكة كلاعب رئيسي في اقتصاد الفضاء العالمي الذي يمثل الاقتصاد التريليوني القادم.

أخبار متعلقة رائد الفضاء على القرني يعود إلى مقاعد الثانوية.. ما القصة؟ طقس الجمعة: أمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من مناطق المملكة



رواد الطموح

وأعربت ريانة برناوي عن سعادتها بهذا التكريم، مشيرة إلى أنه نتاج للاهتمام المتزايد بقطاع الفضاء في المملكة ودعمه للمواهب والكفاءات الوطنية في هذا المجال المهم.

وأضافت: هذه الجائزة لم تمنح لريانة بل لجميع رواد الطموح الذين تحتضنهم "وكالة الفضاء السعودية"، وستعزز من حماسهم لمواصلة العمل والابتكار في مجال الفضاء، كما ستشجع أبناء وبنات الوطن الطموحين على تحقيق أحلامهم وتطوير قدراتهم في هذا المجال الحيوي.



تنمية قطاع الفضاء

وخطت "وكالة الفضاء السعودية" خطوات واسعة نحو تنمية قطاع الفضاء السعودي، مع التركيز على تحفيز عمليات البحث والابتكار، وتحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بتطوير هذا القطاع الحيوي، ما يمهد بدوره الطريق لفرص استثمارية جديدة وتعاون بين القطاعين العام والخاص على الصعيدين المحلي والعالمي.

الأمر الذي من شأنه دفع اقتصاد الفضاء السعودي إلى آفاق جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي رائد في مجالي الفضاء والابتكار.