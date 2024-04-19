رائد الفضاء على القرني يعود إلى مقاعد الثانوية.. ما القصة؟

وقضى رائد الفضاء السعودي علي القرني عدة أيام في محطة الفضاء الدولية، وقال بعد العودة، إن خبرته الطويلة في مجال الطيران بالمملكة ساعدته كثيرًا في التعامل مع المركبة خلال رحلته إلى الفضاء.

وأكد القرني أن عمله طيارًا حكم عليه التعلم عن كل الطائرات، التي كان يستخدمها وأنظمتها المختلفة.



وأضاف: "كذلك نتعلم عن حالات الطوارئ في كل الطائرات وسبل تجنب تلك الأخطار، والتعامل معها والتصرف في حالة الطوارئ".

تجربة جديدة

تابع رائد الفضاء السعودي: "تجربة التحليق في الفضاء كانت مختلفة عن أي شيء آخر بسبب انعدام الجاذبية والطفو.

واستطرد: "رغم أن خبرتي في الطيران ساعدتني، لكنها لم تسعفني في التعامل مع الطفو، وكنا نحاول دائمًا تثبيت أنفسنا في أرضية المركبة حتى لا نصعد طافين إلى أعلاها".