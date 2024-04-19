شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر.. مركز الأرصاد يحذر من طقس 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

طقس مكة المكرمة

طقس عسير

طقس نجران

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارً أحمر على مكة المكرمة وعسير ونجران، محذرًا من طقسها.وبين أن الـ3 مناطق تشهد طقسًا ممطرًا بغزارة مع تأثيرات مصاحبة حتى نهاية اليوم.تشهد منطقة مكة المكرمة هطول أمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وسيول وصواعق رعدية، وذلك في الطائف ويلملم وبني يزيد.وتستمر تلك الحالة الممطرة من الـ11 مساء اليوم الجمعة وحتى حتى الساعة الـ10 مساءً.تشهد منطقة عسير هطول أمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وسيول وصواعق رعدية، وذلك في الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريبوتستمر تلك الحالة الممطرة من الـ12 مساء اليوم الجمعة وحتى حتى الساعة الـ10 مساءً.تشهد نجران هطول أمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وسيول وصواعق رعدية، وذلك في بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة.وتستمر تلك الحالة الممطرة حتى الساعة 11 من مساء اليوم الجمعة.