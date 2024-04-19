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إنذار أحمر.. مركز الأرصاد يحذر من طقس 3 مناطق

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارً أحمر على مكة المكرمة وعسير ونجران، محذرًا من طقسها.
وبين أن الـ3 مناطق تشهد طقسًا ممطرًا بغزارة مع تأثيرات مصاحبة حتى نهاية اليوم.

طقس مكة المكرمة

تشهد منطقة مكة المكرمة هطول أمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وسيول وصواعق رعدية، وذلك في الطائف ويلملم وبني يزيد.
وتستمر تلك الحالة الممطرة من الـ11 مساء اليوم الجمعة وحتى حتى الساعة الـ10 مساءً.
تشهد منطقة مكة المكرمة هطول أمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة- مشاع إبداعي

طقس عسير

تشهد منطقة عسير هطول أمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وسيول وصواعق رعدية، وذلك في الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب
وتستمر تلك الحالة الممطرة من الـ12 مساء اليوم الجمعة وحتى حتى الساعة الـ10 مساءً.
تستمر الحالة الممطرة حتى مساء اليوم الجمعة- واس

طقس نجران

تشهد نجران هطول أمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وسيول وصواعق رعدية، وذلك في بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة.
وتستمر تلك الحالة الممطرة حتى الساعة 11 من مساء اليوم الجمعة.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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