شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد لـ"اليوم": أمطار رعدية على مناطق المملكة حتى الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أمطار رعدية غزيرة

عقيل العقيل

أمطار المنطقة الشرقية

الدمام - شريف احمد - تستمر التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة تصل سرعتها إلى 60 كيلومتر في الساعة مثيرة للأتربة والغبار، تستمر حتى يوم الثلاثاء القادم.وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ"اليوم": "تستمر التقلبات الجوية بهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة بهطولات مطرية تصل إلى غزيرة على مناطق جازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض ومتوسطة على مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم والحدود الشمالية والشرقية، مصحوبة برياح هابطة شديدة السرعة تصل سرعتها إلى 60 كيلومتر في الساعة مثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى يوم الثلاثاء القادم.وأضاف "العقيل" بأن المنطقة الشرقية تشهد أمطارًا متوسطة، من مساء يوم السبت إلى يوم الثلاثاء، على حفر الباطن والخفجي وقرية العليا والنعيرية، ومن مساء الأحد إلى يوم الاثنين على الاحساء والعديد وبقيق، ويوم الاثنين أمطار متوسطة على الجبيل والدمام وراس تنورة والقطيف والخبر، ويوم الثلاثاء على الأحساء بهطول أمطار متوسطة مصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار على معظم محافظات المنطقة الشرقية.وأشار " العقيل" إلى استمرار التوقع، اليوم الجمعة، بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.