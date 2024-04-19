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5 ضوابط.. الأحوال المدنية تكشف شروط تسجيل الأسماء

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، شروط الأسماء المسموحة بها في المملكة.
وقال حساب العناية بالعملاء التابع للوكالة على منصة إكس اليوم الجمعة، إنه لا توجد قائمة أسماء محددة، إنما هناك معايير لاختيار الأسماء.

شروط تسجيل الأسماء

حددت الأحوال المدنية شروط تسجيل الأسماء، وجاءت كالتالي:
  1. يمنع تسجيل الاسم بالألقاب مثل "السيد".
  2. يسمح تسجيل الأسماء المتعارف عليها عند العرب والدارجة بالمجتمع مثل (الوليد، العنود).
  3. لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة "قمر الزمان".
  4. لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم "المعروف بكذا".
  5. يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية "عبد الرسول".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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