شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ضوابط.. الأحوال المدنية تكشف شروط تسجيل الأسماء والان نبدء بالتفاصيل

شروط تسجيل الأسماء

يمنع تسجيل الاسم بالألقاب مثل "السيد". يسمح تسجيل الأسماء المتعارف عليها عند العرب والدارجة بالمجتمع مثل (الوليد، العنود). لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة "قمر الزمان". لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم "المعروف بكذا". يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية "عبد الرسول".

الدمام - شريف احمد - أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، شروط الأسماء المسموحة بها في المملكة.وقال حساب العناية بالعملاء التابع للوكالة على منصة إكس اليوم الجمعة، إنه لا توجد قائمة أسماء محددة، إنما هناك معايير لاختيار الأسماء.حددت الأحوال المدنية شروط تسجيل الأسماء، وجاءت كالتالي: