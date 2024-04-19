شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة.. "الغذاء والدواء" تبحث دعم المنظومة الرقابية دوليًا والان نبدء بالتفاصيل

الرقابة على الغذاء

الدمام - شريف احمد - زار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي أمس، هيئة العلوم الصحية السنغافورية (HSA)، التي تعد الجهة المسؤولة عن الأدوية والعلاجات المبتكرة و الأجهزة الطبية.والتقى بالرئيس التنفيذي لهيئة العلوم الصحية الدكتورة تشونغ ماي لينغ. وناقش الجانبان العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحثا فرص التعاون والتكامل بما يسهم في دعم المنظومة الرقابية على المستوى الدولي.من جانبها هنأت الدكتورة لينغ المملكة لتحقيقها مستوى النضج الرابع في مجال تنظيم الأدوية واللقاحات، كأعلى مستوى في تصنيف المنظمة يمكن أن تحصل عليه أي جهة رقابية، معربة عن رغبتها في الاستفادة من تجربة الهيئة في هذا المجال.والتقى الدكتور هشام الجضعي عددًا من من الجهات النظيرة في مجال الرقابة على الغذاء ومن أبرزها المركز الوطني الصيني لتقييم مخاطر سلامة الغذاء، والمعهد الفدرالي الألماني، ووزارة الصناعات الأولية النيوزلندية، وتم مناقشة المستجدات المتعلقة بسلامة الأغذية، وبحث تعزيز التعاون مع تلك الجهات في هذا السياق.يذكر أن هذه الاجتماعات تأتي بعد مشاركة الهيئة في الاجتماع السنوي الخامس لمنتدى رؤساء الجهات الرقابية على الغذاء (IHFAF) الذي تستضيفه جمهورية سنغافورة خلال الفترة من 16 إلى 20 أبريل الجاري.