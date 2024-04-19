شكرا لقرائتكم خبر عن منها التفحيط.. 9 مخالفات مرورية لا يشملها تخفيض الـ25% والان نبدء بالتفاصيل



وكتب حساب المرور السعودي، اليوم الجمعة، عبر منصة إكس: تخفيض الـ 25% حسب المادة 75 بدءًا من تاريخ 18/ 4/ 2024، لا يشمل المخالفات التالية: التفحيط. الحوادث المرورية بالتعدي أو الإفراط. مخالفات إنشاء أو تشغيل مدارس تعليم القيادة. مخالفات أوزان المركبات وأبعادها وفحصها. مخالفات الورش. مخالفات إصدار رخص القيادة الدولية. حجز رخص سير المركبات أو رخص القيادة. مخالفات المعارض. بيع أو إتلاف المركبات خارج المملكة. للمزيد عن المخالفات المشمولة في التخفيض اضغط هنا.

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وأوضحت اللجنة الإعلامية، أنه بالإمكان تسديد المخالفات المرورية بشكل آمن عن طريق استخدام التطبيقات والمواقع الرسمية للبنوك والمصارف والمحافظ الرقمية، ودفعها عن طريق نظام سداد أو عبر منصة إيفاء، إذ سيظهر الخصم على قيمة المخالفة بشكل تلقائي دون الحاجة لتقديم أي طلب أو كتابة معلومات شخصية أو مصرفية في روابط خارجية. الدمام - شريف احمد - كشف المرور السعودي عن مخالفات مرورية لا يشملها تخفيض الـ 25%.وكتب حساب المرور السعودي، اليوم الجمعة، عبر منصة إكس: تخفيض الـ 25% حسب المادة 75 بدءًا من تاريخ 18/ 4/ 2024، لا يشمل المخالفات التالية:للمزيد عن المخالفات المشمولة في التخفيض اضغط هنا.كانت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية ، أكدت في وقت سابق، استخدام التطبيقات الرسمية للبنوك والمصارف والمحافظ الرقمية عند سداد المخالفات المرورية.وأوضحت اللجنة الإعلامية، أنه بالإمكان تسديد المخالفات المرورية بشكل آمن عن طريق استخدام التطبيقات والمواقع الرسمية للبنوك والمصارف والمحافظ الرقمية، ودفعها عن طريق نظام سداد أو عبر منصة إيفاء، إذ سيظهر الخصم على قيمة المخالفة بشكل تلقائي دون الحاجة لتقديم أي طلب أو كتابة معلومات شخصية أو مصرفية في روابط خارجية.