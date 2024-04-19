شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اختراعات للجامعة السعودية الإلكترونية بمعرض جنيف الدولي والان نبدء بالتفاصيل

اختراعات الجامعة السعودية الإلكترونية

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مجالات البحث والابتكار

الدمام - شريف احمد - كشفت الجامعة السعودية الإلكترونية، تفاصيل مشاركتها في معرض جنيف الدولي للاختراعات.ويقام المعرض في نسخته الـ 49 خلال الفترة من 17 - 21 أبريل 2024م، بمشاركة 26 جامعة سعودية حكومية.الدكتورة نسرين بنت سعدي، عميدة الدراسيات العليا والبحث والابتكار بالجامعة، أشارت إلى أن المشاركة تشمل 3 اختراعات من منسوبيها.وبينت أن تلك الاختراعات تبرز دور الجامعة في التفاعل العلمي مع المجتمع الدولي، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات.وكذلك الاطلاع على مشاركة الجهات الأخرى في مجال البحث والابتكار، إذ يأتي ذلك ضمن الجهود التي تقوم بها الجامعة لمواصلة العمل على تطوير البحث العلمي.وأيضا تفعيل دوره في التحول إلى الاقتصاد المعرفي، وفق خطة تطوير منظومة البحث والابتكار من أجل تحقيق مخرجات ابتكارية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.