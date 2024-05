شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. كواليس إنقاذ مواطن خليجي فُقد في صحراء الربع الخالي والان نبدء بالتفاصيل

إنقاذ مواطن خليجي

الدمام - شريف احمد - أعلنت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بالمنطقة الشرقية، تمكنها من إنقاذ مواطن خليجي.جاء ذلك إثر بلاغ من ذويه عن فقدانه في صحراء الربع الخالي. This is a Twitter Status ينقذ مواطنًا خليجيًا فُقد في صحراء الربع الخالي. This is a Twitter Status— حرس الحدود السعودي (@BG994)وأشارت إلى العثور عليه وتقديم المساعدة اللازمة له، موضحة أنه بصحة جيدة.هذا وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.