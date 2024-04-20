شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الـ 9 مساء.. تفاصيل طقس الحناكية والمهد بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

طقس المدينة المنورة

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الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد تفاصيل طقس المدينة المنورة، اليوم السبت.ونبه من أمطار خفيفة على محافظتي الحناكية والمهد، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.ولفت إلى أن الحالة تبدأ الـ 12 ظهرًا وتستمر حتى ال 9 من مساء اليوم السبت.وفي تصريحات خاصة لـ "اليوم"، كان محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أفاد باستمرار التقلبات الجوية بهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.وأشار إلى هطول أمطار تصل إلى غزيرة على مناطق جازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض ومتوسطة على مناطق المدينة المنورة.وكذلك على مناطق حائل والقصيم والحدود الشمالية والشرقية، مصحوبة برياح هابطة شديدة السرعة تصل سرعتها إلى 60 كيلومتر في الساعة مثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى يوم الثلاثاء القادم.