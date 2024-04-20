تراند اليوم : شاهد.. ماذا وجد مختص عندما فحص العدسات اللاصقة بعد النوم بها

صحيفة الخليج 365: وثق مختص مقطع فيديو استعرض خلاله ما وجده في عدسات لاصقة تم استخدمها بشكل سيء والنوم بها.

وأظهر الفيديو، المختص وهو يستعرض العدسات اللاصقة، بعدما قام بفحصها داخل المختبر، مشيرا إلى أنه عثر على جراثيم وبكتيريا داخل العدسات بسبب سوء الاستخدام مثل النوم بها.

وأثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت مغردة قائلة: "مرة رجعت تعبانة و غفيت ساعتين بدون ما أخلعها، يمين بالله ياجماعة قمت أحس انعميت كل شيء ضباب ،كنت أبغى أبكي من الفزع حتى الدموع ما تنزل أبدا، قعدت ساعة تقريبا إلى أن رجع بصري كامل".