شكرا لقرائتكم خبر عن غداً .. بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث والان نبدء بالتفاصيل

أعذار الغياب

الدمام - شريف احمد - تنطلق غدًا الأحد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1445هـ في كافة المراحل الدراسية، وتستمر حسب المراحل الدراسية والجداول المعتمدة لكل مدرسة.حيث تؤدى الاختبارات ضمن اليوم الدراسي دون الإخلال به، مع أهمية الرصد اليومي للنتائج في نظام نور الإلكتروني ورصد حالات الغياب.وكشفت وزارة التعليم عن الأعذار المقبولة لغياب الطلاب عن الاختبارات، مع وجود تقارير أو ما يثبت صحة الأعذار، ومنها غياب الطالب الذي يثبت بتقارير طبية معتمدة أن ظروفه المرضية منعته من تأدية جميع الاختبارات أو بعضها، والطالب المرافق لأحد أفراد عائلته المنوم في المستشفى، بحيث تكون صلة القرابة به من الدرجة الأولى (أب، أم، أخ، جد، ابن، زوج) بموجب التقرير الطبي المعتمد، سواء كان من داخل البلاد أو خارجها.وكذلك الطالب الذي يتوفى أحد أفراد عائلته أثناء الاختبارات، أو قبل انعقادها بفترة وجيزة بحيث تكون صلة القرابة من الدرجة الأولى ، والطالب الذي يتعرض للتعطيل من قبل الجهات الأمنية بسبب حادث مروري، أو ما شابهه بعد إثبات ذلك بخطاب رسمي من الجهات الأمنية.إضافة إلى الحالات المرضية أو الاستثنائية التي يقدرها مدير المدرسة، أو لجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة ، ويتم دراسة العذر من قبل لجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة، ويقبل إن كان من الأعذار المذكورة، وإذا لم يكن منها فتقرر اللجنة مدى وجاهة العذر لدخول الطالب الاختبار البديل، والحالات الخاصة يرفع بشأنها لإدارة الاختبارات والقبول .يشار إلى أنه يتبقى في الفصل الدراسي الثالث إجازة مطولة واحدة تبدأ يوم 23 شوال، وبداية تسجيل الرغبات للنقل الداخلي من 12 الى 16 شوال، وإغلاق تسجيل طلاب الصف الأول يوم 23 شوال، ويوم الأحد 4 ذو القعدة اختبارات نافس وتكون بداية الاختبارات النهائية يوم 27 ذو القعدة، وتختتم العام الدراسي بإجازة نهاية العام الدراسي للطلاب ومنسوبي المدارس والمعاهد ورياض الأطفال ومكاتب التعليم يوم 4 / 12 / 1445 هـ .