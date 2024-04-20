تراند اليوم : بالفيديو.. منقذ الطفلة التي سقطت من سيارة والدها على دائري الرياض يكشف ما حدث لها وأول ما نطقت به

صحيفة الخليج 365: كشف المواطن "طلال العنزي"، تفاصيل إنقاذه لطفلة سقطت من سيارة والدها، على دائري الرياض.

وقال خلال ظهوره ببرنامج "سيدتي": "كنت ذاهب في الليل باتجاه طريق الدمام ووجدت سيارة أمامي بها عائلة وأطفال، وانفتح الباب الخلفي وطاحت بنت صغيرة".

وأضاف: "بعد 20 متر وقف أبوها وسكر الباب ومشي والبنت كانت طايحة على الشارع، شعرت بالصدمة ووجدت البنت غرقانة بالدم وتبكي".

وتابع: "كان معي مجموعة من الناس ما قصروا وأقفلوا الشارع لمنع السيارات من العبور، وطلبت منهم أن يبلغوا والدها، ثم أخذت البنت إلى مستوصف بحي الرمال، وعالجوها، كان لديها جرح كبير بالرأس إضافة إلى الوجه".

وأكمل: "عندما أخذت البنت في البداية لم تقل شيء كانت تبكي وتمسك وجهي وتقول بابا، جاء والدها ووالدتها وكانوا منصدمين مما حدث لابنتهم ومنظر الدم".