تراند اليوم : " السعر غير معقول".. بالفيديو: مختص "عقاري" يعلق على الفيديو المتداول لأسعار شقق بـ 350 ألف في مشروع تحت الإنشاء بمكة

صحيفة الخليج 365: علق المختص في العقار داود المقرن، على مقطع الفيديو المتداول حول الإعلان عن سعر شقق سكنية بمبلغ 350 للشقة في مشروع تحت الإنشاء في مكة.

السعر غير مقبول

وقال خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: " هذا السعر غير معقول، وأي إعلان مبالغ فيه لا يدخل العقل اعلم أن فيه طعم لك، فمثلا عندما يقول شخص عندي فيلا في مدينة الرياض مساحتها 500 متر وأعرضها للبيع ب 500 ألف ريال، هذا لا يعقل ويعني أن هناك إشكالية معينة في العقار وربما يكون الشخص ليس مالك العقار وربما يريد يجمع أموال بنية غير جيدة". مقيم عقاري

وأضاف: " عندما يتم شراء عقار استعن بمقيم عقاري معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين لتعرف قيمة السعر الحقيقي للعقار أو قطعة الأرض".

إعلان وهمي

وتابع: " الإعلان عن مشروع عقاري غير موجود على أرض الواقع ، يعتبر إعلان وهمي، وهناك الكثير من الأشخاص تضرروا من الإعلانات الوهمية، والواجب علينا كمواطنين عندما نرى أي إعلان عقاري لا يوجد فيه رقم المعلن والإعلان يتم التوجه إلى الهيئة العامة للعقار والإبلاغ عنه".