تراند اليوم : بالفيديو.. استشاري جلدية يكشف حقيقة التريند المنتشر عن أثر "السدر" ومفعوله السحري للشعر والبشرة

صحيفة الخليج 365: تحدث استشاري الجلدية سليم الكريّع، عن حقيقة التريند المنتشر خلال الفترة الأخيرة بشأن أثر السدر و"مفعوله السحري" على الشعر والبشرة.

وقال استشاري الجلدية، خلال ظهوره ببرنامج "سيدتي"، إن هذا التريند المنتشر يأتي لرغبة الناس في تجربة الأشياء الطبيعية.

وأضاف أن "السدر"له فوائد وفقا لما تم إثباته في الدراسات منذ فترة طويلة سواء للشعر أو البشرة.

وأشار إلى أن هذه الفوائد ليست دليلا بالضرورة على أن السدر أفضل من المنتجات الطبية التي يتم استخدامها لفترة طويلة، متابعا: "لذلك فإن السدر فعال لكن ليس الأفضل".