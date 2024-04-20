شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. هطول أمطار على الباحة ونجران والان نبدء بالتفاصيل

الطقس اليوم

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الدمام - شريف احمد - هطلت على منطقة الباحة - اليوم- أمطار متفرقة من متوسطةٍ إلى خفيفة، شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وعددًا من محافظاتها في قطاع السراة وتهامة .كما هطلت على منطقة نجران، أمطار غزيرة، شملت مدينة نجران وعددًا من محافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض، وسالت بعض الأودية والشعاب.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.ولفت التقرير إلى أن الأمطار قد تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.