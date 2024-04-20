غدا.. البدء في رصد مخالفات الشاحنات والحافلات آليا بالمملكة

يبدأ غدا الأحد تطبيق نظام الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات في مختلف مناطق المملكة، فيما يتعلق بأنشطة نقل البضائع وتأجير الشاحنات وحافلات النقل الدولي. وتتضمن المخالفات التي سيتم رصدها تشغيلَ شاحنةٍ أو حافلة من دون الحصول على بطاقة تشغيل أو ببطاقة منتهية الصلاحية بالإضافة إلى تشغيل حافلة يتخطى عمرها التشغيلي المحدد.



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