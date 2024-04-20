شكرا لقرائتكم خبر %40 من السعوديين يعانون الصلع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتلت السعودية المركز الـ15 بين 47 دولة حول العالم، من حيث نسبة الرجال الذين يعانون الصلع الوراثي، والتي بلغت 39.75%، حسب إحصاء لـ(Medihair) عن 2023.
وجاءت إسبانيا في المركز الأول من حيث معاناة الرجال من الصلع بنسبة 44.50%، تلتها إيطاليا 44.37%، ثم فرنسا 44.23%، وبعدها الولايات المتحدة بـ42.68%.
أما الدول الأقل من حيث معاناة رجالها من الصلع فكانت إندونيسيا، وكولومبيا، والفلبين، بنسبة لم تتجاوز 28% من السكان الذكور.
كانت هذه تفاصيل خبر %40 من السعوديين يعانون الصلع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.