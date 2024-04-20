مناقشة تعزيز العدالة في المناطق المحمية بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مشاركتها في منتدى المحميات الطبيعية (حمى) الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة وينظمه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في الرياض اليوم على مدار 3 أيام.

وتشارك الهيئة، ممثلة برئيسها التنفيذي المهندس محمد الشعلان، في جلسة حوارية تنعقد خلال اليوم الأول من المنتدى تحت عنوان «تعزيز العدالة في المناطق المحمية».

وتعرض الهيئة من خلال مشاركتها في المنتدى الإقليمي الأول من نوعه والمعرض المصاحب خبراتها في حماية التنوع الأحيائي والتوازن البيئي ومبادراتها لتنمية وتوسيع الغطاء النباتي، فضلا عن عمل الهيئة المستمر لدعم وتمكين المجتمع المحلي وتطوير مجالات السياحة البيئية ورعاية المواقع الأثرية والتاريخية التي تزخر بها المحمية.

ولهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تجارب رائدة في توظيف أحدث التقنيات والاعتماد على الأساليب العلمية وأفضل المنهجيات البحثية والإحصائية بما في ذلك مشروع تقييم الغطاء النباتي وقراءة مؤشر الفرق المعياري للغطاء النباتي (NDVI) من خلال الحصر البياني وتحليل المرئيات الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية وتقنية الاستشعار عن بعد.

ويشهد منتدى حمى مشاركة محلية ودولية ونقاشات ثرية بين نخبة من العلماء والخبراء والممارسين المحليين والدوليين في مجال المحميات الطبيعية حول سبل الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية وصولا إلى بيئة مستدامة.

محمية الإمام

ثاني أكبر المحميات الملكية من حيث المساحة.

تمتد على مساحة 91,500 كلم2.

تزخر بطبيعة خلابة وتنوع أحيائي فريد.

تكاثر الكائنات الفطرية فيها من بينها:

غزال الريم

المها الوضيحي

النعام العربي

الكثير من الأنواع النباتية مثل: