تعزيز تراث المملكة الثقافي بمسيرة للإبل في باريس

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- بواسطة أيمن الوشواش - تشارك المملكة في «مسيرة الإبل» التي تقام في فرنسا، والتي ينظمها الاتحاد الفرنسي لتنمية الإبليات في فرنسا وأوروبا في باريس احتفاء بقرار الأمم المتحدة بتخصيص عام 2024م «السنة الدولية للإبليات»، وذلك تحت مظلة المنظمة الدولية للإبل، وبرعاية وزارة الثقافة ونادي الإبل في المملكة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك المملكة في «مسيرة الإبل» التي تقام في فرنسا، والتي ينظمها الاتحاد الفرنسي لتنمية الإبليات في فرنسا وأوروبا في باريس احتفاء بقرار الأمم المتحدة بتخصيص عام 2024م «السنة الدولية للإبليات»، وذلك تحت مظلة المنظمة الدولية للإبل، وبرعاية وزارة الثقافة ونادي الإبل في المملكة. وستشهد الفعالية حضور ومشاركة عدد من المنظمات والاتحادات الدولية المختصة بالإبل وممثلين عن القطاعات الحكومية ومربي الإبل والمهتمين في هذا المجال، وذلك لتعريف المجتمع الدولي بمبادرة «عام الإبل 2024م» في المملكة، ودورها في تسليط الضوء على قيمة الإبل كرمز ثقافي ارتبط بالمجتمع السعودي منذ القدم، ولا يزال يحظى بمكانة كبيرة.

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