شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يكشف توقعات الطقس على الرياض حتى الاثنين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد تفاصيل الطقس على مراكز ومحافظات الرياض، مشيرا إلى هطول أمطار متوسطة على منطقة الرياض.
وبين أنها تبدأ الأحد وتستمر حتى الاثنين. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
كما تشمل، الحريق - الخرج - حوطة بني تميم - الأفلاج - الدوادمي - القويعية.
وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.
وبين أنها تبدأ الأحد وتستمر حتى الاثنين. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
توقع #المركز_الوطني_للأرصاد في تقريره عن #حالة_الطقس بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول #أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة#اليوم| @NCMKSA— صحيفة اليوم (@alyaum) April 20, 2024
للمزيد: https://t.co/f40o8eWNqS pic.twitter.com/VdAe30wcC5
الطقس على الرياضوذكر أنها تشمل (الرياض العاصمة - الدرعية - حريملاء - ضرما - المزاحمية.
كما تشمل، الحريق - الخرج - حوطة بني تميم - الأفلاج - الدوادمي - القويعية.
وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.