شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. تنبيه من رياح شديدة وأتربة على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد توقعات الطقس على منطقة المدينة المنورة.
ونبه من رياح شديدة على محافظة العلا، مشيرا إلى أنها تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كيلومتراً /ساعة.
كما نبه المركز من أتربة مثارة على المهد والحناكية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية و شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3-1)كم.
وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً و تستمر حتى الـ 8 مساء.
ونبه من رياح شديدة على محافظة العلا، مشيرا إلى أنها تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كيلومتراً /ساعة.
طقس المدينة المنورةوذكر أن الحالة تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساء.
كما نبه المركز من أتربة مثارة على المهد والحناكية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية و شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3-1)كم.
وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً و تستمر حتى الـ 8 مساء.