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طقس السعودية.. تنبيه من رياح شديدة وأتربة على المدينة المنورة

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واس - ‎المدينة المنورة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد توقعات الطقس على منطقة المدينة المنورة.
ونبه من رياح شديدة على محافظة العلا، مشيرا إلى أنها تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كيلومتراً /ساعة.

طقس المدينة المنورة

وذكر أن الحالة تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساء.

كما نبه المركز من أتربة مثارة على المهد والحناكية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية و شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3-1)كم.
وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً و تستمر حتى الـ 8 مساء.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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