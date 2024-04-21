شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. تنبيه من رياح شديدة وأتربة على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد توقعات الطقس على منطقة المدينة المنورة.

ونبه من رياح شديدة على محافظة العلا، مشيرا إلى أنها تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كيلومتراً /ساعة. طقس المدينة المنورة وذكر أن الحالة تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساء.



كما نبه المركز من أتربة مثارة على المهد والحناكية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية و شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3-1)كم.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً و تستمر حتى الـ 8 مساء.