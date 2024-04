شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة ما يزيد على 130 ألف متر من الطرق بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

تطهير وتعقيم 6,461 موقعًا

الدمام - شريف احمد - أعلنت الفرق الميدانية لأمانة منطقة المدينة المنورة، عن صيانة وسفلتة وترميم 130,173 متراً طولياً من الطرق، خلال الأسبوع الماضي.وأشارت إلى معالجة 4,379 متراً مربعاً من الحفر الهبوطات وإزالة عدداً من المطبات المخالفة.ونفّذت الفرق الميدانية بأمانة المدينة المنورة أعمال تطهير وتعقيم في 6,461 موقعاً في مختلف الأحياء.This is a Twitter Status⁩ |فرقنا الميدانية تواصل أعمالهالصيانة ومعالجة شبكة ⁧This is a Twitter Status⁩في مدينتنا.⁧This is a Twitter Status⁩ This is a Twitter Status— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah)ولفتت إلى أنها استخدمت في ذلك 33,333 لتراً من المطهرات والمبيدات من خلال 963 جولة ميدانية.وأكدت أنها تواصل أعمالها البلدية في النظافة العامة ومعالجة وصيانة شبكة الطرق.