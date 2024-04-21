شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة ما يزيد على 130 ألف متر من الطرق بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الفرق الميدانية لأمانة منطقة المدينة المنورة، عن صيانة وسفلتة وترميم 130,173 متراً طولياً من الطرق، خلال الأسبوع الماضي.
وأشارت إلى معالجة 4,379 متراً مربعاً من الحفر الهبوطات وإزالة عدداً من المطبات المخالفة.
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فرقنا الميدانية تواصل أعمالها
لصيانة ومعالجة شبكة This is a Twitter Status
في مدينتنا.
This is a Twitter Status This is a Twitter Status— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah)
ولفتت إلى أنها استخدمت في ذلك 33,333 لتراً من المطهرات والمبيدات من خلال 963 جولة ميدانية.
وأكدت أنها تواصل أعمالها البلدية في النظافة العامة ومعالجة وصيانة شبكة الطرق.
وأشارت إلى معالجة 4,379 متراً مربعاً من الحفر الهبوطات وإزالة عدداً من المطبات المخالفة.
تطهير وتعقيم 6,461 موقعًاونفّذت الفرق الميدانية بأمانة المدينة المنورة أعمال تطهير وتعقيم في 6,461 موقعاً في مختلف الأحياء.
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فرقنا الميدانية تواصل أعمالها
لصيانة ومعالجة شبكة This is a Twitter Status
في مدينتنا.
This is a Twitter Status This is a Twitter Status— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah)
#المدينة_أمانة |— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) April 20, 2024
فرقنا الميدانية تواصل أعمالها
لصيانة ومعالجة شبكة #الطرق
في مدينتنا.
#المدينة_المنورة pic.twitter.com/1sKMB5QQPM
ولفتت إلى أنها استخدمت في ذلك 33,333 لتراً من المطهرات والمبيدات من خلال 963 جولة ميدانية.
وأكدت أنها تواصل أعمالها البلدية في النظافة العامة ومعالجة وصيانة شبكة الطرق.