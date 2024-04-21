غياب للأنفاق في 4 مناطق

فاقت أعداد الجسور أعداد الأنفاق وكباري المشاة في المملكة في العام الماضي، وسجلت الجسور نموًا بـ1.41%، والأنفاق بـ1%، في وقت تصدرت عسير الجسور، وسيطرت مكة المكرمة على الأنفاق، واستحوذت الرياض على كباري المشاة، وخلت 4 مناطق ممثلة في القصيم، وجازان، والحدود الشمالية، وحفر الباطن من الأنفاق، وحصدت (صفر)، خلال العامين الماضيين.

52% جسور

أظهر رصد «دوت الخليج» لتقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن الوضع الراهن للجسور والأنفاق وكباري المشاة لعام 2023، حيث بلغ إجمالي الجسور والأنفاق وكباري المشاة مجتمعة 969، منها 505 جسور بـ52%، وحلت كباري المشاة ثانيًا، بإجمالي 309 كباري مشاة بـ32%، والأنفاق ثالثًا، بإجمالي 155 نفقًا بـ16%، وتصدرت منطقة عسير الجسور، بإجمالي 131 جسرًا بـ26%، وحلت الرياض ثانيًا، بإجمالي 83 جسرًا بـ16%، وجدة ثالثًا، بإجمالي 62 جسرًا بـ12%، والباحة رابعًا، بإجمالي 55 جسرًا بـ11%، والعاصمة المقدسة خامسًا، بإجمالي 41 جسرًا بـ8%.

الأكثر أنفاق

سيطرت العاصمة المقدسة على الأنفاق في المملكة، وبلغ إجمالي الأنفاق 60 نفقًا بـ39%، وحلت الرياض ثانيًا، بإجمالي 29 نفقًا بـ19%، وجدة ثالثًا، بإجمالي 21 نفقًا بـ14%، والشرقية رابعًا، بإجمالي 13 نفقًا بـ8%، وعسير خامسًا، بإجمالي 7 أنفاق بـ5%.

كباري المشاة

استحوذت جدة على النصيب الأكبر من كباري المشاة، حيث بلغ إجمالي كباري المشاة 51 كوبري مشاة بـ17%، وحلت الرياض ثانيًا، بإجمالي 37 كوبري مشاة بـ12%، والطائف ثالثًا، بإجمالي 35 كوبري مشاة بـ11%، والباحة رابعًا، بإجمالي 33 كوبري مشاة بـ10.67%، وتساوت المدينة المنورة وعسير خامسًا، بإجمالي 21 كوبري مشاة بـ7%.

جسور وأنفاق

- %52 جسور.

- %32 كباري مشاة.

- %16 أنفاق.

- 969 إجمالي الجسور والأنفاق وكباري المشاة.

- 4 مناطق صفر أنفاق في المملكة.

الأكثر جسورًا

- عسير 26%

- الرياض 16%

- جدة 12%

- الباحة 11%

- العاصمة المقدسة 8%

الأكثر أنفاقًا

- العاصمة المقدسة 39%

- الرياض 19%

- جدة 14%

- الشرقية 8%

- عسير 5%

الأكثر كباري مشاة

- جدة 17%

- الرياض 12%

- الطائف 11%

- الباحة 10.67%

- المدينة وعسير 7%