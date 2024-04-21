شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق خدمة الأشعة الاتصالية بمستشفى طريف العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلق تجمع الحدود الشمالية الصحي‬ بالتعاون مع مستشفى صحة الافتراضي‬ اليوم الأحد، خدمة الأشعة الاتصالية في مستشفى طريف العام.

وقال تجمع الحدود الشمالية، أن ذلك يأتي لتمكين قراءة وكتابة تقارير الأشعة -عن بعد- في مستشفى طريف العام، عبر نخبة من استشاريي الأشعة في تخصصات دقيقة وفي غضون وقت زمني وجيز.

ويأتي ذلك ضمن خـطط التجمع الصحي، تماشياً مع خطة التحول الرقمي في وزارة الصحة لتحقيق وأهداف رؤية المملكة 2030؛ لرفع مستوى الخدمة وضمان الجودة والكفاءة للخدمات المقدمة للمستفيدين.