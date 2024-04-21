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شكرا لقرائتكم خبر عن "القوات الجوية" تختتم مشاركتها في تمرين "إنيوخوس 2024" باليونان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتمت القوات الجوية الملكية السعودية مشاركتها في التمرين الجوي المختلط المحارب "إنيوخوس 2024"، الذي نُفذ في مركز الحرب الجوي بجمهورية اليونان، بمشاركة قوات عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة.
ونفذت القوات المشاركة في التمرين على مدار أسبوعين عددًا من العمليات الجوية القتالية المتنوعة، ومشاركة خلايا التخطيط وقيادة المهام والحملات الجوية وتنفيذ مهام الاستخبارات والسيطرة الجوية الأمامية أثناء عمليات الإسناد الجوي القريب.
وبين أن ذلك بجهود أطقم القوات الجوية والفنية والمساندة، مشيدًا بما أظهروه المشاركين من احترافية وجاهزية عالية.
ونفذت القوات المشاركة في التمرين على مدار أسبوعين عددًا من العمليات الجوية القتالية المتنوعة، ومشاركة خلايا التخطيط وقيادة المهام والحملات الجوية وتنفيذ مهام الاستخبارات والسيطرة الجوية الأمامية أثناء عمليات الإسناد الجوي القريب.
احترافية وجاهزيةوأوضح قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن عبد العزيز بن مساعد الحربي، أن التحضيرات التي سبقت التمرين خلال الأشهر الماضية أسهمت في تحقيق الأهداف المخطط لها على جميع المستويات.
وبين أن ذلك بجهود أطقم القوات الجوية والفنية والمساندة، مشيدًا بما أظهروه المشاركين من احترافية وجاهزية عالية.