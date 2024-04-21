شكرا لقرائتكم خبر عن 500 فرصة وظيفية بملتقى العُلا التقني 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة العُلا، تنظيم غدًا فعاليات ملتقى العُلا التقني للتوظيف 2024 "إجادة".

ويأتي بإشراف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا. فعاليات ملتقى العُلا التقني للتوظيف ويعرض الملتقى أكثر من 500 فرصة وظيفية، فيما يهدف إلى تعزيز فرص التوظيف للرجال والنساء، من حملة مختلف المؤهلات كالثانوية وما يعادلها، والدبلوم، والبكالوريوس، والماجستير.



وكذلك تقديم الدورات التدريبية المجانية التي تتواكب مع جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ويبدأ من الساعة 8:30 صباحًا حتى الساعة 2:00 مساءً بمقر الكلية.

