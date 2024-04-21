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500 فرصة وظيفية بملتقى العُلا التقني 2024

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واس - العلا  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة العُلا، تنظيم غدًا فعاليات ملتقى العُلا التقني للتوظيف 2024 "إجادة".
ويأتي بإشراف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا.

فعاليات ملتقى العُلا التقني للتوظيف

ويعرض الملتقى أكثر من 500 فرصة وظيفية، فيما يهدف إلى تعزيز فرص التوظيف للرجال والنساء، من حملة مختلف المؤهلات كالثانوية وما يعادلها، والدبلوم، والبكالوريوس، والماجستير.

وكذلك تقديم الدورات التدريبية المجانية التي تتواكب مع جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
ويبدأ من الساعة 8:30 صباحًا حتى الساعة 2:00 مساءً بمقر الكلية.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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