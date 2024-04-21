شكرا لقرائتكم خبر عن "الجيومكانية" تشارك في اجتماع اللجنة الاستشارية الدولية بالصين والان نبدء بالتفاصيل

مجلس الأمن الاقتصادي

خبراء الأمم المتحدة

الدمام - شريف احمد - شاركت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في اجتماع اللجنة الاستشارية الدولية لمركز الأمم المتحدة العالمي للمعرفة الجيومكانية والابتكار في الصين، ممثلة برئيس الهيئة رئيس اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية (UN-GGKIC :IAC) الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل.وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال تضمنت الاطلاع على الخطة الإستراتيجية للجنة وتطويرها إلى جانب الخطة السنوية لشبكة الأمم المتحدة العالمية للمعلومات الجيومكانية، بالإضافة إلى عمل اللجنة وشروط الإحالة والعضوية فيها، والنظر في برنامج عملها وفقًا للخطة الإطارية وطرق العمل والدور الاستشاري ومسؤوليات اللجنة.وجرى مناقشة التكليفات وتنفيذ قرار مجلس الأمن الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC 2022/24)، وعمليات (UN-GGIM) التي تعنى بأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، والإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية (IGIF).ويهدف مركز الأمم المتحدة العالمي للمعرفة الجيومكانية والابتكار (UN-GGKIC :IAC) إلى بناء القدرات والكفاءات الجيومكانية على المستوى العالمي، وتطوير مراكز المعرفة الجيومكانية والابتكار لدى الدول للاستفادة من الآليات والتقنيات والتحليلات المستخدمة في مجال المعلومات الجيومكانية.ويعمل المركز الذي يعد أحد مراكز لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية (UN-GGIM)، على تنفيذ الإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية (IGIF) الذي يسهم بدوره في تحسين وتقوية العمل على إدارة المعلومات الجيومكانية للدول مما يؤدي إلى تحقيق التكامل مع أهداف التنمية المستدامة.فيما تعمل "الجيومكانية" على التنسيق والتعاون مع نظيراتها في الدول الأخرى والهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالقطاع، بهدف تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله في المملكة بما يحقق الجودة وتحسين الأداء.