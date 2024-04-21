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شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يساعد أكثر من 280 ألف متضرر أفغاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفذت المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة مشروع المساعدات الغذائية الطارئة للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجاً في أفغانستان.
ووزع المشروع خلال عام 2023م، 47.400 سلة غذائية في ولايات كابل، لوجر، لغمان، نورستان، بدخشان، نيمروز، غور، قندهار.
يأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين حول العالم.
تُعد قيم العطاء والتراحم ومدّ يد العون ومساعدة المحتاجين نهجًا أصيلًا راسخًا دأبت عليه المملكة العربية السعودية عبر تاريخها القويم.
كما أصبحت المملكة رائدة في هذا المجال على الصعيد الدولي، نظير جهودها الإنسانية والإغاثية الكبيرة التي غطت شتى بقاع الأرض.
ووزع المشروع خلال عام 2023م، 47.400 سلة غذائية في ولايات كابل، لوجر، لغمان، نورستان، بدخشان، نيمروز، غور، قندهار.
الجهود الإغاثية والإنسانية للسعوديةكما شملت ولايات هلمند، فراه، ميدان وردك، غزني، خوست، هرات، استفاد منها 284.400 فرد بواقع 47.400 أسرة.
يأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين حول العالم.
تُعد قيم العطاء والتراحم ومدّ يد العون ومساعدة المحتاجين نهجًا أصيلًا راسخًا دأبت عليه المملكة العربية السعودية عبر تاريخها القويم.
العمل الخيري والإنساني السعوديوأصبح العمل الخيري والإنساني السعودي نبراساً عالميا يحتذى، وعلماً بارزاً يُقتدى به.
كما أصبحت المملكة رائدة في هذا المجال على الصعيد الدولي، نظير جهودها الإنسانية والإغاثية الكبيرة التي غطت شتى بقاع الأرض.