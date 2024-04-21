مناقشة تحفيز الاستثمار في السياحة الصحية بالمملكة

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ويهدف المنتدى لمناقشة أهم الموضوعات التي تسهم في تطوير الرعاية الصحية. بالإضافة إلى إيجاد منصة للتبادل الثنائي للمعلومات، وبحث فرص التعاون، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات في مجال الرعاية الصحية العالمية، إضافة إلى تنمية العلاقات في المجال الصحي بين الجانبين، وتحفيز الاستثمار في «السياحة الصحية».
وضمن الجلسات التي يعقدها المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية، يشارك المدير العام للشؤون الطبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور عبدالعزيز الراجحي، في جلسة نقاش حول دور الاستثمارات في تعزيز السياحة الطبية والصحة والأعمال في الشرق الأوسط، كما يشارك المدير التنفيذي للأبحاث والابتكار بالتخصصي الدكتور ادوارد كبلر، في جلسة نقاشية حول الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الحيوية في المملكة العربية السعودية، فيما يشارك الدكتور خالد أبو خبر، رئيس قسم الجزيئات وعالم أبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، في جلسة نقاشية بعنوان «الاستثمار الخاص والطب الأكاديمي».
أبرز المناقشات:
- تحديات الرعاية الصحية أمام السكان الأمريكيين والعرب.
- دعم التعاون والابتكار والشراكة الصحية بين البلدين.
- الموضوعات التي تسهم في تطوير الرعاية الصحية.
- منصة للتبادل الثنائي للمعلومات، وبحث فرص التعاون.
- الاطلاع على أفضل التجارب في الرعاية الصحية.
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