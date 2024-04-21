تطبيق الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للنقل أمس عن بدء تطبيق المرحلة الثالثة من مراحل الرصد الآلي لمخالفات النقل العام، والتي ستشمل في هذه المرحلة على الشاحنات في النقل العام والخاص، إضافة لحافلات النقل الدولي، وذلك في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الأنشطة المشمولة بالرصد الآلي في هذه المرحلة تتضمن نقل البضائع، وتأجير الشاحنات، وحافلات النقل الدولي، وتأجير الحافلات؛ حيث تهدف من خلالها إلى الحد من العديد من المخالفات، مثل: تشغيل الشاحنات والحافلات دون الحصول على بطاقة تشغيل، أو ببطاقة منتهية الصلاحية.

وأشارت هيئة النقل إلى أن تطبيق الرصد الآلي سيسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال تحسين مستويات الجودة والأمان في قطاع النقل العام بالمملكة. مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لرفع مستوى امتثال الشاحنات والحافلات بالاشتراطات والأنظمة اللازمة.

يذكر أن أن الرصد الآلي لمخالفات أنشطة النقل العام اشتمل على ثلاث مراحل، حيث طبقت على سيارات الأجرة في 13 مارس 2022، ومن ثم على حافلات النقل المتخصص والنقل التعليمي في 1 فبراير من العام الماضي 2023، وأخيرا على الحافلات والشاحنات بدءا من أمس.

الأنشطة المشمولة بهذه المرحلة: