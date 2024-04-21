شادي باداود متحدثا رسميا لجامعة نجران

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- بواسطة أيمن الوشواش - أصدر رئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن الخضيري قرارا بتعيين الدكتور شادي باداود متحدثا رسميا للجامعة، إضافة إلى مهام عمله مشرفا عاما على الإدارة العامة للاتصال المؤسسي والإثراء المعرفي بالجامعة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر رئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن الخضيري قرارا بتعيين الدكتور شادي باداود متحدثا رسميا للجامعة، إضافة إلى مهام عمله مشرفا عاما على الإدارة العامة للاتصال المؤسسي والإثراء المعرفي بالجامعة. ويأتي القرار امتدادا لحرص الجامعة على أهمية مد جسور التواصل مع المجتمع الخارجي ووسائل الإعلام لتزويدهم بالمعلومات والبيانات الصحيحة من مصادرها، وكذلك الإجابة عن جميع الاستفسارات والتساؤلات في الوسط الإعلامي فيما يخص الجامعة.

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