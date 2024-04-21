أتربة مثارة على أجزاء من الرياض.. المواعيد والأماكن

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة.



ولفت إلى أن الأمطار ستكون من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية (رفحاء)، مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة.