شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. القبض على 3 مقيمين ووافد لارتكابهم حوادث احتيال مالي والان نبدء بالتفاصيل

نصب واحتيال مالي

الدمام - شريف احمد - قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيمين ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية ومقيم من الجنسية اليمنية، اتخذوا وحدة سكنية وكرًا لارتكاب حوادث احتيال مالي باستخدام شرائح اتصال وهواتف متنقلة وجهاز حاسب آلي، وإيهام ضحاياهم بتقديم خدمات عامة لهم والاستيلاء على (8,093,326) ريالًا.وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

سبق وتمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض من القبض على 8 متهمين في عمليات نصب واحتيال مالي.



وكشفت إدارة التحريات عن القبض على 8 متهمين في عمليات نصب، تعرض لها مواطنون ومقيمون في مناطق الرياض وجازان والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، إثر تلقيهم اتصالات هاتفية احتيالية للحصول على معلوماتهم البنكية السرية وتطبيقات الخدمات وإجراء الحوالات المالية والاستيلاء على مبالغ تجاوزت مليون ريال.