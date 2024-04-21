اخبار السعوديه

الرياض.. القبض على 3 مقيمين ووافد لارتكابهم حوادث احتيال مالي

0 نشر
واس- الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. القبض على 3 مقيمين ووافد لارتكابهم حوادث احتيال مالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيمين ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية ومقيم من الجنسية اليمنية، اتخذوا وحدة سكنية وكرًا لارتكاب حوادث احتيال مالي باستخدام شرائح اتصال وهواتف متنقلة وجهاز حاسب آلي، وإيهام ضحاياهم بتقديم خدمات عامة لهم والاستيلاء على (8,093,326) ريالًا.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

نصب واحتيال مالي

سبق وتمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض من القبض على 8 متهمين في عمليات نصب واحتيال مالي.

وكشفت إدارة التحريات عن القبض على 8 متهمين في عمليات نصب، تعرض لها مواطنون ومقيمون في مناطق الرياض وجازان والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، إثر تلقيهم اتصالات هاتفية احتيالية للحصول على معلوماتهم البنكية السرية وتطبيقات الخدمات وإجراء الحوالات المالية والاستيلاء على مبالغ تجاوزت مليون ريال.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا