شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى نمرة العام.. إنقاذ طفلة بعد إصابتها بقطع شريان في الذراع الأيسر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى نمرة العام عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، بعد إجراء عملية جراحية بالذراع الأيسر نتيجة إصابتها بزجاج مكسور في المنزل.

وأوضح التجمع الصحي أنه تم إستقبال المريضة بقسم الطوارئ وتبين وجود نزيف وكانت تعاني من شحوب بالبشرة وزيادة في ضربات القلب وانخفاض حاد بالضغط وتوقف النبض بالرسغ الأيسر تماما مع برودة بالطرف الأيسر نتيجة لقطع الشريان العضدي وقطع بالعضله العضدية والوتر للعضلة ذات الرأسين والعصب الأوسط لنفس الذراع، وبفضل من الله وتم إيقاف النزيف من قبل الفريق الطبي المختص بالطوارئ بإستخدام الرباط المطاط والشاش وإعطاء المحاليل اللازمة وتعويضها بوحدات الدم بصورة عاجلة.

وأضاف "تم تحويل المريضة للعمليات في وقت قياسي وتم ربط طرفي الشريان العضدي المقطوع وإصلاح العصب الأوسط وكذلك إصلاح الوتر والعضلات خلال 3 ساعات من قبل الفريق الطبي المتمثل من أطباء الجراحة والتخدير وفريق العمليات: (استشاري الجراحة أحمد بلال، أخصائي الجراحة ابراهيم محمد، أخصائي الجراحة حمدي محمد)".

وقد غادرت المريضة المستشفى بعد إستكمال جميع الإجراءات الازمة خلال 48 ساعة.